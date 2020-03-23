Testler artık Bolu’da yapılıyor



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da son 1 ay içinde 36 kişinin testi gerçekleştirildi. Testi yapılanların hepsi negatif çıktı. Test yaptırmak isteyen vatandaşların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek testlerinin yaptırılması isterin, test kesin sonuçları ise bir saat içerisinde veriliyor.

Yurtdışında okuyan ve Koronavirüsü nedeni ile ülkemize dönüş yapan 40 öğrenci Hayrettin Tokadi Öğrenci yurdunda izole altına alındı ve öğrenciler 14 gün boyunca gözetim altına alınacaklar. Bolu Seyit Avşar yurdu da hazırda bekliyor.

BANKLAR İLAÇLANDI

Bolu Belediyesi dezenfekte ekipleri sabahın erken saatlerinde İzzet Baysal caddesi üzerinde bulunan bankları ilaçladı. Hafta başı olması nedeni ile bankalarda işleri olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yasağa rağmen bankalara gidince bu duruma emniyet güçleri müdahale ederek bu vatandaşları evlerine gönderdi. İlimizde bu güne kadar 36 virüs müracaatı oldu. Ve bunlarının hepsinin negatif çıkması olayın sevindirici tarafı oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 11:13