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16 Haziran 2018 Cumartesi
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    • “Teşviklerle istihdamın önünü açtık”

    AK Parti iktidarları döneminde kadın ve gençlerin istihdam edilme oranında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Arzu Aydın, bu oranın Türkiye’yi Avrupa’da 1’nci sıraya, OECD ülkeleri arasında ise ABD ile zirveyi paylaştırdığını söyledi.

    13 Haziran 2018 Çarşamba 12:19
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    “Teşviklerle istihdamın önünü açtık”

    Haber: Aysun Beykoz

    Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyon ek ilave istihdam oluşturarak, 2 milyon 250 bin vatandaşımızın aktif iş gücü piyasasından yararlanmalarını sağlayacaklarını açıklayan AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Arzu Aydın; “AK Parti iktidarında var olan kadın istihdamı; 2002-2007 ve 2017 yılları arasında %63 oranında artarak, OECD ülkeleri arasında ABD’den sonra kadın istihdamını en fazla artıran ülke haline gelmiştir Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sıradadır. Yine Türkiye genç istihdamı noktasında da istihdam oranını en fazla artıran ülke olmuştur. Bu dönemde Avrupa birliği ülkelerinde genç iş gücü 4,5 milyon azalırken, ülkemiz genç iş gücü sayısını yaklaşık 1 milyon kişi artırmayı başararak OECD ülkeleri arasında birinci ülke konumuna ulaşmayı başarmıştır. 2023 yılı itibariyle istihdamın oranı %53’e, asıl önemli olan kadınların iş gücüne katılma oranı ise %41 seviyesine çıkacaktır. Kadın istihdamı konusunda özellikle bölgenin ve illerin iş gücü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim, staj, iş başı eğitim gibi uygulamalarında etkin olarak sürdürmeye devam edilecek. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyon ek ilave istihdam oluşturarak, 2 milyon 250 bin vatandaşımızın aktif iş gücü piyasasından yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

    “YAPARSA AK PARTİ YAPAR”

    Gençlerin hem kalifiye işgücü olarak yetiştirilmesi için açılan kursların yanı sıra gençlerin işyeri açabilmeleri için sağlanan teşviklerin de arttırıldığını belirten AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Arzu Aydın;  “Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzamanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek kurs ve programlarla genç iş gücü artacak.  Bu alanda ticarileşme potansiyeli olan projeleri de destekleyeceğiz. Yine çok pozitif bir uygulama olan her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ayken, gençlerimiz ve kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız da bu süre 18 ay olarak uygulanmaya başlanacaktır. İlave istihdam teşviki ile 2018-2020 yılları arasında ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan işverenler için prim ve vergi desteği sağlamaya devam ediyoruz. Şunu boşuna söylemiyoruz, onlar konuşur, Ak Parti yapar. Yaparsa Ak Parti yapar diyoruz. Bolulu hemşerilerimizden 24 Haziran’da tam destek bekliyoruz” diye konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Iktidarları, Döneminde, Kadın

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