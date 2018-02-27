Haber: Semih Baykal

İlimiz Sümer Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlardan aldıkları bilgiler çerçevesinde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden yaya olarak ayrıldıkları tespit edilen E.Ö. ve M.Y. isimli şahıslar çaldıkları otomobil teypleri ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındılar.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. ve M.Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.