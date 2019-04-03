Teyzesinin kocasına kurşun sıktı

HABER:C.Kutay Aykan

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker’e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Yalçın'la sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Yalçın kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Yalçın, evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker'in sağ bacağından vuruldu. Kubilay Yalçın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İsa Şeker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan Kubilay Yalçın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Asayiş Şubesi Cinayet Bürosunda ifadesi alınan Kubilay Y., “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 14:40