Haber: Kasım ŞAHİNBaşkan Altındal, sosyal paylaşım sitesinden bir paylaşım yaparak hem halkımızı hem de pazarcı esnafını bilgilendirmek amacıyla şu açıklamayı yaptı; “Değerli üyemiz ve halkımız, Pazartesi günü oynanacak Boluspor-Göztepe Play-Off karşılaşması öncesi güvenlik tedbirleri gereği tezgahlarınızı saat 18.00’de kaldırmanız gerekmektedir. Bolusporumuza bu önemli karşılamada desteğimizi esirgemeyelim. Anlayışınız için teşekkür ederiz” dedi.