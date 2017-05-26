Haber: Kasım ŞAHİN
Başkan Altındal, sosyal paylaşım sitesinden bir paylaşım yaparak hem halkımızı hem de pazarcı esnafını bilgilendirmek amacıyla şu açıklamayı yaptı; “Değerli üyemiz ve halkımız, Pazartesi günü oynanacak Boluspor-Göztepe Play-Off karşılaşması öncesi güvenlik tedbirleri gereği tezgahlarınızı saat 18.00’de kaldırmanız gerekmektedir. Bolusporumuza bu önemli karşılamada desteğimizi esirgemeyelim. Anlayışınız için teşekkür ederiz” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!