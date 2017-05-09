Haber: BMA

Bolu’da dün akşam muhteşem bir tezhip sergisinin açılışı gerçekleşti. Bolu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Bolu Belediyesi Meslek Edindirme Kursu’na (BOLMEK) katılan tezhip kursiyerlerinin son 6 ayda yaptığı çalışmalar, dün akşam açılışı gerçekleşen sergi ile görücüye çıktı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen sergide kursiyerlerce hazırlanan 50 çalışma büyük beğeni topladı.

Sergi açılışına Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çilkara, Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve sanatseverler katıldı.

Büyük beğeni alan sergide açılışı kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Kesin ve Belediye Başkanı Yılmaz daha sonra kedilerine eşlik eden protokol üyeleri ile sergiyi gezdi. Yaklaşık 50 tezhip çalışmasın bulunduğu sergiyi ilgiyle dolaşan Keskin ile Yılmaz, çalışmalarla ilgili BOLMEK Tezhip Kursu usta eğiticisi Güler Günen ve kursiyerlerden bilgiler alarak emeği geçenleri kutladı.