TFF’nin menajerlerden bir isteği var!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu durumda 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren oyuncuların durumları da masaya yatırıldı. Sözleşmeler otomatik olarak Haziran sonuna kadar ertelendi. Bu arada gelen bilgilere göre TFF’nin Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu Mustafa Hacikerimoğlu, liglerde futbolcuları olan menajerlerden bir komisyon kurmalarını istedi. Bu komisyonla gelecek hafta bir görüşme talep etti. Gelen bilgilere göre Hacikerimoglu’nun, menajerlerden futbolcuların alacaklarıyla ilgili kolaylık isteyecek. Hacikerimoglu’nun tüm menajerlere, “Bu zor dönemde herkes elini taşın altına koyacak” dediği öğrenildi.

Ligler ne zaman başlayacak henüz net değil! Peki maçlar nasıl oynanacak?

Türkiye’de ligler ertelendi. Şu anda TFF’de 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Asbaşkan Yılmaz Büyükaydın, Organizasyonlar Sorumlusu Mustafa Çağlar ile İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan’ın önderliğinde bir ekip, liglere ne zaman başlanabileceği konusunda bir kurul oluşturmuş durumda. Gelen ilk bilgiler ligin 26 Nisan ya da 3 Mayıs’ta dönmesi üzerine yapılmış durumda. Ayrıca liglerin seyircisiz değil, mutlaka seyirci şekilde oynanması için de fikir birliğine varildi.