TGC Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan basın kanunu değişikliği yasa tasarısı mesajı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin ortak imzası ile TBMM’ye getirilen 40 maddelik ‘basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi' ile ilgili basın açıklaması yaptı. TGC Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan yapılan açıklamaya destek verdi.

TGC Yönetim Kurulu’nun yasa tasarısı ile ilgili basın açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ 26 Mayıs 2022 Perşembe günü TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur."

"Kanun teklifi genel olarak bakıldığında seçim arifesinde haberi halktan saklamak için hazırlanmıştır. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkını engelleyecektir. Yasalaştığı takdirde yeni suçlar oluşturacak, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü üzerinde var olan sansürü artıracak, birçok eşitsizliğe neden olacaktır."

"Tasarı gereklilik, ölçülülük ve amaca uygunluk gibi yönlerden ifade özgürlüğüne aykırıdır. Tasarının öngördüğü yöntemlerin, aşırı sansür sonucunu doğuracağı, bundan dolayı da ifade özgürlüğüne yönelik bir tehlike oluşturacağı ortadadır. İktidarı demokrasinin yeşermesi için haberi halktan saklamak amacını taşıyan bu yasa tasarısını geri çekmeye çağırıyoruz.”