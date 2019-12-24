TGC’den anlamlı ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sosyal İşler Komisyonu son olarak 92 yaşındaki Türkiye’nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından biri olan ve Atatürk’ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan, Basın Şeref Kartı Sahibi hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan’ı ziyaret etti.

Ziyarete TGC Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak, komisyon üyesi Yasemin Arpa, Onur Kurulu Üyeleri Nevin Akkaya ile Gülseren Ergezer Güver ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı. Milat olarak İsa’nın doğuşunu değil, yazının icadını kabul eden, ”6029’dayız” diyen Etem Çalışkan, her gün yazmayı, çizmeyi, resim yapmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar anılarını, düşüncelerini dile getirdiği kapakları rengarenk desenlerle süslü 27 defteri var. Onlara “veresiye defteri” diyor. Kütüphanesindeki kocaman silginin üzerinde ise görenleri gülümseten “büyük yanlışları silmek için” yazısı yer alıyor.

“BAŞARI DEVAMLILIK VE ÜRETMEKTİR”

Etem Çalışkan’ın üzerindeki tişörtü kendinden 100 yıl önce yaşamış Japon ressam Katsushika Hokusai’nin, çorabı ise Hollandalı ressam Van Vincent Van Gogh’un çizimleriyle süslü. Evinin duvarı, odaların kapıları kaleminden, fırçasından izler taşıyor. Koltukların üstünde yer alan dokumalar ve heybelerle ise Anadolu’nun nefesini evinde hep canlı tuttuğunu söylüyor: “Evimde Anadolu’nun renkleri, çizgileri var ben bunlarla besleniyorum. Bugün bir başarı varsa bunlara borçluyum. Başarının devamlılık olduğunu, üretmek olduğunu düşünüyorum.”

“GENÇLER YAZI SANATINI ÖĞRENMEK İÇİN SABIRLI OLMALI”

Yetiştirdiği birçok öğrencisi var. Ama günümüzde gençlerin yazı sanatını tam olarak öğrenmek için yeterince zaman ayırmadığını, çok kısa sürede bir şeyler öğrenip hemen para kazanma telaşına düşmesinden de üzüntü duyuyor. Yazı sanatına ilgi duyan gençlere ise en önemli öğüdü “yazı sanatını öğrenmek için yeterince zaman ayırmaları ve sabırlı olmaları”.

Geçmişte Akşam, Dünya, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de uzun yıllar çalışan Etem Çalışkan, TGC’nin önceki başkanlarından Nail Güreli ile ilgili bir anısını da anlatmadan yapamıyor. Nail Güreli ile Milliyet Gazetesi’nde iken tüm Anadolu’yu gezen Etem Çalışkan şunları söylüyor: “Nail Güreli çok özel bir insan ve gazeteciydi. Kendisini çok severdim. Anadolu’da röportaj yaptığımız mekanın sahibi bize yemek ikram etmek istedi. Çok da ısrarcı oldu. Nail Güreli asla kabul etmedi. Gazeteciliğe gölge düşürecek her davranışa karşıydı.”

“GAZETECİLİK ÇOK KUTSAL BİR İŞ”

Gazeteciliğin çok kutsal bir iş olduğunu düşünen Etem Çalışkan “Ülkenin onurlu gazetecilere çok ihtiyacı var” diyor ve ekliyor: “Gazetecilik ayrıcalıktır. Cemiyet üyeleri gazeteciliğin çok yüksek sorumluluk taşıdığını fark edebilmeliler. Bugün ne yazık ki gazeteciliği kendi çıkarları için kullananlar var. Cemiyetin savunduğu etik kurallar var. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Cemiyetin 19 yaşında da, 92 yaşında da üyesi var. 19 yaşındaki gazeteciyle, 92 yaşındaki gazeteci de mesleğe aynı sorumluluk açısından bakabilmeli. Çünkü gazetecilik topluma karşı sorumlu olan bir meslektir.”

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?

1928 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Lisesi’ni ve Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi. Hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker’in öğrencisi oldu. 1953 yılında Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın’ın asistanlığını yaptı. 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi’nde ressam ve kaligraf olarak mesleğe başladı. Ankara’da Zafer, Öncü, İstanbul’da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1982 yılında Hürriyet Gazetesi’nden emekli oldu. Birçok dergi ve gazetede röportajları, çizgi ve fotoğraflarıyla çalışmalarını sürdürdü. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 1990 Yunus Emre Sevgi yılında el yazması albümü yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” unu el yazması olarak yazdı. Eser 2000 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt kitap olarak yayınlandı. Çok sayıda sergi açtı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Basın Şeref Kartı taşıyor. 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi.