Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Müzesi’nde tüm yayın guruplarının yaşadığı kağıt sorununu ele alan bir toplantı yaptı. Toplantıya ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.Tüm yaygın gazetelerle yerel gazetelerin, dergilerin ve meslek örgütü temsilcilerinin davet edildiği toplantıda gazetelerin dövize bağlı olarak ağırlaşan kağıt sorunu ele alındı. Toplantıyı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adına Başkan Turgay Olcayto yönetti. TGC adına toplantıda Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurul Üyesi Gülseren Ergezer Güver de bulundu.

Toplantıya Hürriyet Gazetesi’nden Vahap Munyar, Sefer Levent, Milliyet Gazetesi’nden Mete Belovacıklı, Serkan Arman, Cumhuriyet Gazetesi’nden Olcay Büyüktaş, Yeni ŞafakGazetesi’nden İdris Saruhan, Aydınlık Gazetesi’nden İlker Yücel, Şule Perinçek, Dünya Gazetesi’nden Talip Aktaş, Birgün Gazetesi’nden İbrahim Aydın, Evrensel Gazetesi’nden Fatih Polat, Karar Gazetesi’nden Erhan Zorba, Yenigün Gazetesi’nden Engin Köklüçınar, Leman Dergisi’nden Zafer Akrar, Ali Yavuz, Yeni Çağ ve Günboyu Gazetesi’nden Zeki Efe,Yeni İstanbul Gazetesi’nden Arif Gündoğdu, Gölcük Haber Gazetesi’nden Nurettin Şenemre katıldı.

Toplantıda meslek örgütlerinden Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri İlkay Kaya, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Başkan Vekili Fahri Aral yer aldı. Davetli olan DİSK Basın İş mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Toplantıda gazetelerin ve yayıncıların kağıt sorunu için çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantı sonunda çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırılacak.