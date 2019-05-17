Haber: Esra Öztürk

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Elmalık Orman İşletme Şefliğinde, Orman Bölge Müdürlüğünün Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şubesince yürütülen çalışmalar sonucunda Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi oluşturuldu. Yapılan saha çalışmalarıyla birlikte, 2,5 hektarlık ormanlık alanda arazi hazırlıkları yapılarak 15 bin adet lavanta (Lavandula officinalis.), 10 bin adet Adaçayı (Salvia officinalis.), bin adet Yaban Mersini ( Vaccinium myrtillus.) ve 600 adet Aronia / Rus Yaban Mersini (Aronia melanocarpa.) fidanı dikimi gerçekleştirildi. Sonbaharda da 5 bin adet Biberiye (Rosmarinus officinalis) dikimi ile bahçe oluşumu tamamlanmış olacak.

Kurulan Tıbbi Aromatik Bitki bahçesi ile tıbbi aromatik bitkilerin yöre halkına tanıtımı ve bundan sonra kurulacak olan tıbbi aromatik bitki bahçeleri için anaç fidan temininin sağlanması amaçlanıyor.