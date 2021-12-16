Tıbbi cihaz satın alınacak

VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA STANDART SET ALIMI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA STANDART SET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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