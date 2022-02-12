Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre USG HİZMET ALIMI İHALESİ (346108,40 PUANLIK) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre USG HİZMET ALIMI İHALESİ (346108,40 PUANLIK) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.