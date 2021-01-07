Tıbbi laboratuvar hizmeti alınacak

11 Ay Süre ile İdrarda Uyuşturucu Testleri Laboratuvar Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
11 AY SÜRE İLE İDRARDA UYUŞTURUCU TESTLERİ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
11 Ay Süre ile İdrarda Uyuşturucu Testleri Laboratuvar Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: