Tıbbi sarf malzeme alınacak

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tıbbi sarf malzeme alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 43 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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