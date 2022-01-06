Tıbbi sarf malzeme satın alınacak

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi sarf malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 86 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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