Ticaret Bakanlığı devreye girdi!

Sert dalgalanan döviz kurundan dolayı birçok ürünün fiyatı hızla yükselmişti. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından ürün fiyatlarına yansıtılmayan indirim ile ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “"Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.

Ticaret Bakanlığı devreye girdi!

Haber: Uğur Balaban

Dolar’ın 11 ve Euro’nun 13 seviyelerine düşmesinin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

“EN AĞIR CEZALARI VERECEĞİZ”

Bakan Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

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