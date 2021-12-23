Ticaret Bakanlığı devreye girdi!

Sert dalgalanan döviz kurundan dolayı birçok ürünün fiyatı hızla yükselmişti. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından ürün fiyatlarına yansıtılmayan indirim ile ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “"Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.