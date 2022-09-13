Ticaret ve Sanayi Odası 1 Ekimde yeni başkanını seçecek

Haber:Okay Özcan

BTSO’dan üyeleri seçim uyarısı yapıldı; Uyarıda “Bilindiği üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince 2022 yılı Ekim - Kasım ayları içerisinde tüm oda ve borsaların organ seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu itibarla 1 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan organ seçimlerinde; üyelerimizin oy kullanabilmeleri, meslek komitelerine ve oda meclisine üye olarak seçilebilmeleri için vergi mükellefi olmaları ve durumlarının faal olması şartı aranıyor.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Oda Sicili Müdürlüğüne bizzat gelerek ya da Odanın www.bolutso.org.tr/firma-sorgulama adresinden ticaret ve oda sicili numaralarını birlikte girerek vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını, mevcut durumlarını kontrol etmeye ve varsa bir farklılık düzeltmeye davet ediyoruz” denildi.

4 Yıl için göreve seçilecek olan meslek komiteleri, meclis üyeliği, denetim, disiplin ve yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı seçim, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 1 Ekim Cumartesi günü BTSO binasında yapılacak.

Meslek grupları için öncelikle meclis üyesi seçimleri ve akabinde yönetim kurulu başkanı seçimi yapacaklarını belirten BTSO yetkilileri, il seçim kurulunun seçimler için onay verdiğini vurguladı.