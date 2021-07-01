Ticari amaç dışı avlanmalara ilişkin eğitim verildi



Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; asayiş tim personeline amatör balıkçılık kuralları, izin verilen avlanma araçları, ticari amaç dışı avlanmalara ilişkin usul ve esaslara ilişkin eğitim verdi.

Konu hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Özellikle su ürünlerimizin usulsüz avcılığı konularında birlikte yol aldığımız kolluk kuvvetlerimize amatör avcılık kuralları, izin verilen ekipmanlar, vb. konularda bilgilendirme eğitimi Su Ürünleri Mühendisimiz ve aynı zamanda saha kontrollerini de yapan Mukadder Güler tarafından verilmiştir. Bu vesile ile 7/24 kaçak avcılığa karşı mücadele veren su ürünleri ekibimizi ve kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyor, gerçekleştirilen eğitimin faydalı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.