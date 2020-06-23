Ticari araç sürücülerine son uyarı

Haber: Aysun Beykoz

Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan Psikoteknik testi için tanınan ek sürenin 26 Haziran’da dolduğunu hatırlatan Psikolog İsa Karahan tüm ticari araç sürücülerine uyarılarda bulundu. 26 Haziran’da başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere 1083 TL ceza uygulanacak.

Alanında lider durumda olan ve kurulduğu günden beri her zaman en iyi olmayı amaçlayan ve bunu başaran Kökez Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Psikoloğu İsa Karahan yaptığı değerlendirmede sürücülerin ceza yememeleri konusunda uyarırken kendi faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Karahan yaptığı açıklamada,“ 26 Haziran da başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere 1083 TL ceza uygulanacak. Bolu’daki tüm ticari araç sürücülerini daha fazla aydınlatmak ve yardımcı olmak adına merkezimize davet ediyoruz. Sadece birkaç saatinizi ve yaklaşık 220 liranızı ayırarak psikoteknik eğitimden başarı ile geçebilir, trafikte önce kendinizin sonrada başkalarının canına zarar gelmeyecek eğitimleri alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Psikolog İsa Karahan ayrıca, Kökez Nakliyat güvencesi ile psikoteknik merkezimize yeni kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyen ticari araç sürücülerinin İzzet Baysal Caddesi Akbank üzerindeki ofisimize gelerek veya 0 541 508 02 47 – 0 374 275 18 21 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerini ifade etti.