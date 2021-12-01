Ticari araçlara kış lastiği uygulaması



Haber: Uğur Balaban

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında otoyolun Bolu girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yapıldı

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Bolu-Batı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergâhında denetim yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Ayrıca, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de kış lastiği denetimi yapıldı. Ekipler, terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin lastiklerini kontrol ederek, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.