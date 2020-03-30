Ticari taksilerle ilgili genelge

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ticari taksilere yönelik yeni bir genelge yayımlandı. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artırdığına dikkat çekildi.

Gelinen aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için ek tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:

-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’ den 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 24.00’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.”