Haber: Kasım Şahin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin daha verimli ve etkin çalışma yürütebilmesi amacıyla, Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD) olarak ifade edilen işletme bazlı yeni bir çalışma modeline geçilmişti. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bu proje ile çiftçilerin sorunlarını, yüz yüze yerinde dinlemek, Bakanlığın aldığı tedbir ya da uygulamaların en hızlı şekilde tarımsal işletmelere aktarılması amacıyla ilimiz merkez ilçeye bağlı Tatlar köyünde, içerisinde tarımsal üretimimizin ayrılmaz bir parçası olan kadın çiftçilerin de yer aldığı ailelere Bakanlık uygulamaları anlatıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın buzağı ölüm oranlarının azaltılması konusunda yaptığı talimatlar kapsamında bilgiler verilerek ülkemizde buzağı ölüm oranlarının kabul edilebilir orana düşürüldüğünde hayvancılığın gelişeceği ve buzağı ölümlerinin azaltılması konusunda çiftçiler tarafından yapılacak tüm teknik ve sağlık kuralları çiftçilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantısı hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Fahri Tetik şu sözlere yer verdi: “Bakanlığımızın insan odaklı çalışma esasına göre şekillendirdiği Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD) ile hizmet üreticimize gitmektedir. TİD personelimiz üreticilerimize giderek güncel uygulamalar hakkında bilgi vermekte, sorunlarını kaydederek Bakanlığımıza rapor etmektedir. Bu ziyaretler ile ortak problemlerimize çözüm sağlamak adına önemli adımlar atılmaktadır. Nihayetinde üretimin temelini kırsal halkımız ve kadınlarımız gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda üreticilerimize sunulan bu hizmetten çekinmeden sıkılmadan faydalanmalarını gelen arkadaşlarımıza her türlü sorun ve görüşlerini bildirmelerini arzu ediyorum” dedi.