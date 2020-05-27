Tilkiler kurnazlığını bir kez daha gösterdi

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Karga ve tilki hikayesini özellikle 50 yaş üstü vatandaşlar çok iyi bilir. Kurnazlıkları ile bilinen tilkiler, gerçekten çok kurnaz olduklarını resmen gösterdiler. Mengen ilçesinin ormanlık alanlarında doğal ortamda yaşamlarını sürdürmeye çalışan kurnaz tilkiler, aç kalınca ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçede, hiçbir kimsenin olmamasını fırsat bilip, sokaklara inerek yiyecek aramaya başladılar.

Mengen ilçesinde bulunan Orman İşletmesi Lojmanlarına kadar gelen tilkileri gören lojman sakinleri, aç olan tilkiyi beslerken, evin bahçesinde bulunan kedi ise tilki ile dost olması cep telefonlarıyla görüntülendi. Lojman sakinleri sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte çok sayıda tilkinin çevrede dolaşarak yiyecek aradıklarını, kendilerinin de onlara yiyecek verdiklerini söylediler.