"Tim Jandarma" çizgi filmini izlediler

Haber: Uğur Balaban

İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik kapsamında ilçede eğitim gören 100 anaokulu öğrencisi ve 13 öğretmen balonlarla süslenen jandarma araçları ile Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada jandarma yeleği giyen öğrenciler, senaryo gereği jandarma ekiplerinin olaya çıkışını canlandırdı. Teğmen yeleği giyen bir anaokulu öğrencisi telsizden ekiplere talimat vererek sinema faaliyetine çıkılacağını bildirdi. Daha sonra ekip aracının yanına gelen jandarma yelekli öğrenciler, "araç bin" komutu ile minibüse binerek çizgi filmi izleyecekleri salona gittiler. Jandarmanın sevdirilmesi ve görevlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığınca çocuklara yönelik, Jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve Jandarmayı sevdirebilmek amacıyla hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmi izlendi. Etkinliği sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulduktan sonra jandarma dergisi ve bilim ve çocuk dergisi ile çeşitli broşürler dağıtılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinliğe katılan Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, de anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Ergün, öğrencilerle birlikte pasta keserek onlara çeşitli ikramlarda bulundu.