Tıp Bayramı 100. yılında kutlandı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa; Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Ayaz ve Prof. Dr. Mustafa Yaman, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, Bolu İl Sağlık Müdür Vekili Süleyman Özsarı, Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, il müdürleri, akademisyenler, hekimler ve sağlık çalışanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından 1. Dünya Savaşı ve ardından Milli Mücadele yıllarına giden süreçte Tıbbiyeli öğrencilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakârlıklar ve üstün gayretlerinin anlatıldığı video gösterildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, “14 Mart Tıp Bayramı sadece bir meslek grubunun kendi içinde yaptığı bir kutlama değildir. Yurt sevgisinin, vatanseverliğin, özgürlüğe olan tutkunun da bir yansımasıdır. Tıp Bayramı, 14 Mart 1919’da resmen kutlanmaya başlamıştır. Tıbbiyelilerin başlattıkları bu güzel gelenek bugüne kadar sürmüştür. Günümüzde artık çok değerli, iyi yetişmiş, yeniliklere açık ve modern teknolojileri uygulayabilecek hekimlerimizin sayısı artmaktadır” diye konuştu.

İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Nejat Eratalar ise, öğrencilere seslenerek “Sevgili meslektaşlarım, ben neredeyse yarım asırlık bir diş hekimiyim. Meslek hayatınızda önünüzde uzun engeller olacak. Ama sizler çok yüce ve kutsal bir meslek seçtiniz. Dünyada en fedakârca yapılan bir meslek bu. Hepinize mesleğinizde ve yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu ise, çok başarılı hekimlerimizin ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde sayısız hizmetler vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, “14 Mart Tıp Bayramı’nı içine alan Sağlık Haftasında bir yandan güzel ülkemizin sağlıkta ilerlemesi ve daha iyi bir düzeye erişmesini tartışmak, hekimlerimizin özlük haklarını iyileştirmek, görevlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yerine getirmek için gereken düzenlemeleri konuşmak açısından bir fırsat olarak görmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Süleyman Özsarı ise, gerek koruyucu gerek tedavi edici sağlık hizmetlerinde hekimlerimizin verilen hizmetlerin can damarını oluşturduğunu belirterek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz ise yaptığı konuşmada, “Üniversite hastanelerimizin birçoğunda yapılabilen her türlü organ nakli ve üst düzey ameliyatların yanı sıra, verilen nitelikli sağlık hizmeti yurt dışına giden hasta sayısını azaltmıştır. Üniversitelerde yetişmiş öğretim üyelerimizin ve nitelikli sağlık elemanlarının sayısı arttıkça, yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe ülkemizden dışarıya giden hasta sayısı daha da azalacak ve sağlık alanında ülkemiz, bölgemizde yıldızlaşmaya devam edecektir” dedi.

Hekimlerin savaşta da afetlerde olduğu gibi görevlerini en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ayaz, bunun unutulmaz örneğinin Çanakkale Savaşları’nda şehit düşen Tıbbiyeliler olduğunu hatırlattı ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerinin eğitim ve meslek yaşamlarına adım attıkları Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Öğrencilere önlükleri protokol üyeleri tarafından giydirildi. Tıp Bayramı programı müzik dinletisinin ardından sona erdi.