Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu-Düzce Tabipler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Tıp Bayramı programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayrettin Öztürk ve Prof. Dr. Erol Ayaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit ve Bolu Düzce Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Gezici ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, modern tıp eğitiminin başlaması ve ardından ilk kez tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak 14 Mart 1919’da kutladığı Tıp Bayramının önemine değinerek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.

Sağlık alanında son 10 yılda ciddi yatırımlar ve değişiklikler olduğunu vurgulayan Öztürk, “Ülkemizde çok iyi yetişmiş, üst düzeyde donanımlı, yeniliklere açık ve ileri teknolojileri uygulayabilen hekimlerimizin sayısı giderek artmaktadır. Yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe ülkemize dışarıdan gelen hasta sayısı artacak ve sağlık alanında ülkemiz bölgemizde yıldızlaşmaya devam edecektir” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi AD Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Uğur Alpagut ile Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, keman ve piyano eşliğinde sevilen türküleri yorumladılar.

İzleyicilerin beğenisini kazanan müzik dinletisinin ardından ilk konuşmayı yapan Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Gezici, 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanmasının tarihi sürecini anlatarak, “Tıp Bayramı dünyada farklı tarihlerde kutlanıyor. Bu açıdan 14 Mart evrensel bir kutlama değil belki ama, nasıl kutlanmaya başlandığını düşündüğümüzde, hem ülkemiz hem de mesleğimiz açısından çok önemli bir tarih” dedi. Konuşmasında hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarına değinen Gezici, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için bu konudaki tasarının bir an önce yasalaşmasını ve ceza oranlarının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit ise, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler seviyesine getirmede en önemli unsur, sağlık çalışanlarımız ve onların kutsal emekleridir” dedi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ise, sağlık çalışanlarıyla birlikte ortak paydaları çok olan iki meslek dalını icra ettiklerini belirterek, “Bizler, insanların mutluluğu ve sağlıklı yaşamaları için şehri imar ederken sizler de aynı sebepler için çaba ve gayret gösteriyorsunuz. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyor, bu çaba ve emeklerinizden dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Güven Sağlanmasının Önemi

AİBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol, “Ülkemizde Hekim Olmak” konulu bir sunum yaptı. Hekim ve hasta arasındaki güven ilişkisi üzerine konuşan Erkol, hekim ile hasta arasında güven unsurunun tam olarak sağlanması durumunda, hekime şiddet ve hekimi şikayet durumlarında ciddi oranda azalma görüldüğünü vurguladı. Hekimliğin temel amaçlarından birinin de hastalarda güven duygusunu oluşturmak olduğunu belirten Erkol, tüm muayene ve tetkikleri aynı şekilde yapmasına ve aynı tedavi yöntemini uygulamasına rağmen hastanın her zaman şikayetlerini yeterince dinleyen ve sorularına aydınlatıcı cevaplar veren doktora güven duyduğunu ifade ederek, “Hasta şikayetlerinin yüzde 86’sı hastanın doktoruna güvenmemesi ve memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi. Programda ayrıca, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Emin Semercioğlu ile Prof. Dr. Aysel Kükner ve Yrd. Doç. Dr. Aysu Kıyan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.