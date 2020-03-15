Tıp Bayramını fidan dikerek kutladılar

Haber: BMA

14 Mart 1827’de Tıphane-i Amire’nin kurulmasıyla modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart, ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi ailesi, Morfoloji binası çevresine mavi ladin, huş, badem, akça ağacı fidanlarından diktiler.

Fidan dikimine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Samettin Gündüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mervan Bekdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım Fakülte Sekreteri Necati Bükecik, fakülte akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.