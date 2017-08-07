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07 Ağustos 2017 Pazartesi
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    • Tıp Fakültemizde Çiçekler Açacak!

    FETÖ örgütünün her yere sızdığı gibi Tıp Fakültemize de sızdığı aşikardı. Yargılanan Eski Rektör Hayri Coşkun’un öncülüğünde böylesi bir yapılanma, fakültenin borçlarını da katlamış, ülkenin en borçlu tıp fakültesinin başında geliyordu!

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
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    Tıp Fakültemizde Çiçekler Açacak!

    FETÖ’den yargılanan Eski Rektör Bay Coşkun’un sayesinde bilim yerini borçlara, kavgalara ve kaçmalara bırakmıştı. 15 Temmuz hain kalkışmayla ortaya çıkan sonuçlar, değişimin habercisi oldu. Geçici değişen rektör ile birlikte fakülte yönetiniminde de değişimi getirdi.

    KHB değişim gerçekleşmiş yeniden yapılanmayı, idarede farklı bakış açılarının yerine, yeni bir değişimin öncüsü olmasını sağlamıştı.

    FETÖ sanığı Bay Coşkun’dan kurtulmasıyla tıp fakültemizde kısa süre önce başhekim ve müdür değişikliği yaşandı. Başhekim ve müdür kimsenin tanımadığı, kimseye diyet borcu ve hiçbir ilişkisi olmayanlar getirildi. Gelen şahıslar, kendi işlerinde başarılı olduğu kadar, mevzuata hakim ve ülkesini seven insanlardı!

    Göreve gelenler aksaklıklar tespit ederek tedaviye geçip hedef konuldu, düğmeye basıldı.

    Öncelikle sağlık ocaklarının görüntüsünü veren acil servisler için siyasetten destek alınarak ödenek çıkarıldı. 5 kişinin yatamayacağı kadar, her tedavilerin açıkta yapıldığı acil servis, 100 yataklı, hasta mahremiyeti gözetilerek kimsenin göremeyeceği, acil müdahale ve yoğun bakım odası ve en az 10 hekimin başında olacağı öncü müdahale yeri haline getiriliyor.

    Hastanelerin kazanç kaynağı olan ama ciddiye alınmayan yoğun bakım üniteleri için yer hazırlığı yapıldı. Yakında 50-70 arası yoğun bakım ünitesini hayata geçirecekler.

    Hastanemizin alt katına ilk projeyi yapanların depo yapmadığını yeni öğrendik. Şimdi yeni bir depo, morg, yemekhane ve çamaşırhane yapılacak olmasına mutlu oldum. 3 yıllık anlaşmayla şehir dışında yıkanan çamaşırlarımıza ödenen paranın 1/6 civarında rakamla kendi çamaşırhanemizi kuracaklar. Gözümüzün önünde, kendi elemanlarımızla, içimize sinecek, hijyen ve gönül rahatlığıyla çamaşırlarımız kullanılabilecek. Kurulacak çamaşırhanede bütün hastanelerimizin çamaşırlarını yıkanacak teknolojiyle ortam hazırlanıyor.

    Palyatif denilen bölüm hazırlanıp, hizmete girmesine ramak kaldığına şahit oldum. Tüm odalar, banyo, tuvalet ve 4 kademeli hasta yatakları dahil her şey yenilenerek hizmete sokuluyor. Duşlarda bile hemşire çağırma zilleri konulmuş. Teknolojinin son versiyonu olan Emar ve tomografi cihazları da bünyeye katılmış! Asansörler ihale edilmiş, tekerlekli sandalyeler değişime uğramış! Yıllardır yukarıdan alt katlara kadar akan yağmur ve kar sularına dur denilmiş!

    Başhekim ve Müdür, çok kısa süre sonra ekonomik olarak kendi yağında kavrulmak adına gereksiz harcamalar ve boşa giden zamana dur demek üzere gece gündüz çalışıyorlar. Elbette bunların hepsi çok önemli ve azımsanmayacak, ötelenmeyecek hizmetler.

    Asıl önemli olan “hedef”leri ise, Tıp Fakültemizin özel hastanelerle yarışacak şekilde bölgenin çekim merkezi haline getirmek olduğunu öğrenince çok sevindim İzzet Babamızın huzur içinde uyuması sağlanacak ve Eski Rektör Atilla Kılıç’ın hedefine ulaşılacak.

    Tek ricam, sendikanın, siyasetin, kavgaların, tartışmaların uzağında olan başarılı idarecilere destek olunmasıdır. Bu anlamda başhekim, müdür, bilimle uğraşan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm çalışanların yanında olacağımızın bilinmesini isterim.

    İzzet Babamızın “en büyük eserim” dediği Tıp Fakültemizde çiçekler açmaya başladı. Lütfen bir damla suyla katkı sağlayalım. Yolunuz açık olsun…

    Anahtar Kelimeler: FETÖ, örgütünün, Her, Yere, Sızdığı

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