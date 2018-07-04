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04 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • Tıp fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi 10’uncu dönem mezunları için mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.

    04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:06
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    Tıp fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti

    Haber: Gönül Olutürk

    Kongre Merkezi Bordo Salonda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Bolu Belediye Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, il müdürleri, başhekimler, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

    Törenin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Ahmet Ural, sözlerine “Evlatlarımız zor ve zahmetli, yorucu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladılar. Onlarla ne kadar gurur duysak, ne kadar mutlu olsak azdır.” diyerek başladı. Prof. Dr. Ural, “ Yakın zamanda yayınlanan bir raporda, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda elde edilen puanlara göre yapılan bir sıralamada fakültemiz, 84 Tıp Fakültesi içinde 18’inci sırada yer almıştır. Biz bu sıralamayı yeterli görmüyoruz ama, bu, genç bir kurumun kısa sürede elde ettiği mesafeyi göstermesi bakımından hepimizin başarısıdır” diye konuştu.

    Törende öğrencilere hitap eden İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eratalar Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’ın törene gönderdiği tebrik mesajını okudu. Baysal mesajında “Mezunlarımıza diplomalarını kavuşturan değerli hocalarımıza ve de böyle evlatlar yetiştiren anne ve babalara sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. 10’uncu dönem mezunlarımızı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

    Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise törende yaptığı konuşmada, “Her yıl akademik kalitesini ve başarısını artıran Tıp Fakültemizin, mezunlarımızın bir doktor olarak görevlerinde gösterecekleri performansla da bu çıtasını daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyorum.” dedi. Rektör Alişarlı konuşmasında, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, öğrencilere 6 yıl süren eğitimleri boyunca maddi ve manevi desteklerini sunan velileri de kutladı.

    “Sizden Ricamız, Hastalarınızla Canı Gönülden İlgilenmeniz”

    Tıp Fakültesi 10. Dönem mezunlarına seslenen Rektör Alişarlı, “6 yıl boyunca gösterdiğiniz üstün azim ve çalışmanın sonucunda bugün itibariyle doktor oluyorsunuz. Aldığınız eğitimle sağlık alanında ülkemizin geleceğine önemli katkılar yapacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Çalışma hayatınızda göstereceğiniz başarılarla bizlerin ve ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız. Diplomanızla birlikte ömür boyu aidiyet duygusu taşıyacağınız üniversiteniz bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya devam edecektir. Hekimlik zor bir görev. Sizden ricamız, hastalarınızla çok canı gönülden ilgilenmeniz, onların sizlerin şefkatine ihtiyacı olduğunu unutmamanız. Şunu biliyoruz ki gösterilen sevgi, tedavinin yarısıdır. O muhabbetiniz, o ilginiz onlara şifa kaynağı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Bolu Belediye Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu, mezun öğrencileri tebrik ettiği konulmasında Tıp Fakültesinin, üniversitenin en önemli fakültelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Çok değerli akademik kadrosu, pırıl pırıl öğrencileri ile Üniversitemizin her geçen gün biraz daha büyümesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

     

    Törende daha sonra dereceye giren ilk 10 öğrenciye, teşekkür plaketleri ve diplomaları verildi. Bolu Belediye Başkan Vekili Emine Davarcıoğlu, Dönem Birincisi Dr. Emine Akkaya’ya; Rektör Alişarlı, Dönem İkincisi Dr. Emine Erdoğan’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Dönem Üçüncüsü Dr. Nurbanu Özorhan’a; Dekan Prof. Dr. Ahmet Ural ise Dönem Dördüncüsü Dr. Yasemin Eser’e diploma ve plaketlerini takdim ettiler. Mezun olan genç doktorlara teşekkür plaketleri ve diplomaları ise İzzet Baysal Vakfı üyeleri ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi.  Dönem Birincisi Emine Akkaya’nın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından mezun öğrenciler, Hekimlik Yemini ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi

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