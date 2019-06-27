Tıp Fakültesi’nde ek bina ihtiyacı

Haber: Aysun Beykoz

2004 yılında hizmet vermeye başlayan 320 yataklı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, yüzde 90 yatak doluluk oranıyla hem Bolu’ya hem de bölge illeri için sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle ortopedi, kalp damar cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, çocuk nöroloji gibi branşlarda bölge hastanesi olarak hizmet veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat, poliklinik ve yatan hastaların sayısı son dönemde bir hayli artış gösterdi. Çevre illerden yoğun bir hasta akınına uğrayan hastanede ameliyathane ve yoğun bakımlarda yer sıkıntısı olmaya başladı. Artan hasta sayısı ve polikliniklerde de yaşanan yoğunluktan şikayetçi olan hastalar hastanenin ek bir hizmet binasına ihtiyacı olduğu söylemlerinde bulunuyor.

YAŞAR ÇELİK YAPTIRMAK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Mayıs ayında kaybettiğimiz hayırsever iş adamı Yaşar Çelik’in Tıp Fakültesine ek bir bina kazandırmak için proje geliştirdiği öğrenildi. Yeniçağalı iş adamı Çelik’in vefatı sonrası Tıp Fakültesinde büyük rahatlamaya sebep olacak ek bina umutları da sönerken, ilimiz mülki ve idari amirleri ile siyasilerin yaşanan yoğunluğa çözüm için herhangi bir çözüm yolu veya proje yapıp yapmayacakları merak konusu oldu.

OTOPARK SORUNU

Hasta akınına uğrayan BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrıca yoğunluktan ötürü tam bir otopark sorunu da baş gösteriyor. Hastaneye gelenlerin araçlarını park edecek yer bulamaması özellikle hafta başında Tıp Fakültesi etrafında yoğun bir trafiğe sebep oluyor. Araçlarını yol kenarına gelişi güzel parkedenler zaman zaman trafiği de aksatıyor.