Tıp Fakültesine solunum cihazı bağışladılar



Haber: Aysun Beykoz

İnsanlığa hizmet amacıyla yola çıkan Türkiye 2430. Bölge Rotary Kulüpleri ve Rotary Vakfı, yaşanan pandemi süreci nedeniyle ülkemizdeki ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki Rotary Kulüplerinden sağlanan bağışlarla toplam maliyeti 285 bin Amerikan doları olan 41 adet solunum cihazı alarak, bölge hastanelerine teslim etti.

Birim maliyeti yaklaşık 7 bin dolar olan solunum cihazlarından biri de Bolu Rotary Kulübü tarafından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlandı. Düzenlenen törende, cihaz Başhekim Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün'e teslim edildi.

Başkan Fatma Zehra Aydın, “Bu cihaz, öncelikle yaşadığımız COVID19 pandemi sürecinde COVID hastalarında ve sonrasında da normal yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların hizmetinde kullanılacaktır. Projede emeği geçen, ’Sorunun Değil, Çözümün Parçası’ olan tüm Rotaryen dostlarıma çok teşekkür ediyor, bu süreçte tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.