Haber: Semih Baykal

İlimiz TEM otoyolunda İstanbul İstikametinden Ankara’ya yönüne doğru giden Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü TIR Paşaköy kavşağı yakınlarında saat 20:30 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. TIR’dan yükselen alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.