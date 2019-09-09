Tır alt geçide sıkıştı

Haber: Ceylan BEYKOZ

İstanbul aldığı gıda ve sebzeleri Kalıcı Konutlardaki mağazaya götürmek isteyen 34 BPA 827 plakalı tırın sürücüsü Mesut Can, alt geçidi şaşırınca Kürkçüler alt geçidine girince başına gelmedik kalmadı. Maksimum 3 metre yüksekliği olan alt geçide 3 metre 30 santim yüksekliğindeki alt geçide giren sürücünün kullandığı tır altgeçidin ortasında sıkıştı kaldı.

Alt geçidin önce üst duvarlarına çarpan ve alt geçide zarar veren sürücü Can, aynı zamanda kendi aracına da zarar vermiş oldu. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri çekici sayesinde 3 metre 30 santimetre yüksekliğindeki tırı alt geçitten çıkartmayı başardı. Tır sürücüsü Can, “Verecek sadakam varmış. Daha kötüsünü de yaşayabilirdim. Birde anda alt geçitleri şaşırdım ve başıma böyle bir şey geldi. Hem aracımın masrafını hem de alt geçidinin masrafını ödemek zorundayım” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Maddi hasarlı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 16:17