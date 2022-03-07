Tır az kalsın yanıyordu!



Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, dün öğle saatlerinde Kuzörenköyü yakınlarında Yeniçağa ilçemize yakın bir mevkide İstanbul istikametinde meydana geldi. 41 AEF 970 plakalı tır seyir halinde giderken birden bire dorse lastiğinden dumanlar yükselmeye başladı. Bir müddet sonra alevleri fark eden sürücü çekiciyi emniyet şeridine park ederek, dorse ile çekiciyi birbirinden ayırdı ve faciayı önledi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Sürücünün imdadına yetişen ekiple, uzun süre yaptığı çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak dorsenin daha fazla yanmasını engelledi.

Öte yandan dorsenin arkasında yazan “Kimlere Dert Olmadık ki” sözü dikkat çekti.