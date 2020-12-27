Tır bankete yan yattı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Gerede ile Karabük ilini birbirine bağlayan yol güzergahında bulunan Horhor Rampası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 06 BCL 754 plakalı tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Düz yolda kontrolden çıkan tır bulunduğu şeritten dışarı çıktı. Sağ tekerinin bankete düşmesi sonucu yan yatan tırın yüklü olan O6 JOS 87 plakalı dorsesi araçtan koparak toprağa yaslandı. Kaza sonrası yolda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine kaza mahalline giden Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği tehlikeye düşüren aracı yoldan kaldırdı.

Kazanın 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde yaşanması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Normal günlerde çok yoğun trafik alan bölgede kaza anında hiçbir aracın bulunmaması can kaybını önledi.