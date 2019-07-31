Tır dereye uçtu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Mudurnu Taşçılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Mudurnu’dan Nallıhan istikametine seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Köy girişinde bulunan köprünü korkuluklarını parçalayarak dereye uçan 81 ED 553 plakalı tırın, sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı ihbar alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü tedavisine devam edilmek üzere Nallıhan Devlet Hastanesine kaldıırldı.