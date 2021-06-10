Tır dorsesi alev alev yandı

Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Toprak Dilli (39) idaresindeki 59 AC 201 plakalı PVC hammaddesi taşıyan TIR'ın dorsesinin lastikleri alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Yangın, kısa sürede lastiklerden dorseye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında, dorse kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.