Tır geçişlerine izin yok

Haber: N. Halid Altundal

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırları, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun İstanbul istikameti Elmalık mevkisinde oluşturulan kontrol noktasından Anadolu Otoyolu ve güzergahlarda bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Öte yandan Yeniçağa-Zonguldak kara yolu da yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Bolu kent merkezinde de yağış etkili oluyor.