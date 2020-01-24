Tır geçişlerine izin yok

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu-Zonguldak kara yolundan tırların geçişine izin verilmiyor.

Tır geçişlerine izin yok

Haber: Volkan Yılmaz

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle kent merkezi, Bolu Dağı, Yeniçağa, Mengen ve Gerede ilçelerinde etkisini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güzergahtaki kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.  Yağış nedeniyle Bolu-Zonguldak kara yolunu tır trafiğine kapatan polis ekipleri, kamyon ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takılı olması şartıyla yollarına devam etmesine izin veriyor. Araçlarını yol kenarları ve bölgedeki dinlenme tesislerine park eden tır sürücüleri, ulaşımın açılmasını bekliyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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