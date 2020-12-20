Tır ile dorsenin arasına sıkıştı

Geredeİlçe merkezine bağlı köyde meydana gelen kazadaTIR’ın kamyonun dorsesine çarpması sonucusıkışmalı trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıla bildi.

Tır ile dorsenin arasına sıkıştı


Haber:Erdal Tanrıverdi

​Olay geçtiğimiz gece saat 3.30 sıralarında Gerede yolu Kazanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. 06 DTT 07 plakalı TIR şoförü Saadettin Parlak seyir halindeyken 66 PA 334 plakalı dorseye arkadan çarptı. Parlak çarpmanın sonu TIR ve dorsenin arasına sıkıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün hummalı çalışmasıyla araç içinde sıkışan Parlak yaralı şekilde çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Parlak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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