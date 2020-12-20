Tır ile dorsenin arasına sıkıştı



Haber:Erdal Tanrıverdi

​Olay geçtiğimiz gece saat 3.30 sıralarında Gerede yolu Kazanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. 06 DTT 07 plakalı TIR şoförü Saadettin Parlak seyir halindeyken 66 PA 334 plakalı dorseye arkadan çarptı. Parlak çarpmanın sonu TIR ve dorsenin arasına sıkıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün hummalı çalışmasıyla araç içinde sıkışan Parlak yaralı şekilde çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Parlak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.