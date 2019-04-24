Tır ile otomobil çarpıştı

TEM Otoyolu'nda tanker ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park alanı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, önünde giden Mahmut Özbay idaresindeki 63 BD 324 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 10:06