TIR OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine ilerleyen Hayri Demirtaş idaresindeki 14 EP 498 plakalı tır Karacakaya Çiftliği mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle makaslayarak, kaymaya başladı. Bu esnada Mudurnu'dan Akyazı istikametine seyreden Mustafa Korhan yönetimindeki 14 FB 219 plakalı otomobil kayan dorseye çarparak, yol kenarına savruldu. Meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Korhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.