Tır parkında yangın

Haber: N. Halid Altundal

Yeniçağa ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan tır parkında bir araçta yangın çıktı. Pikap tipi araçta belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahale etti. Araç yangını itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.