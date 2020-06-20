​​​​​​​Tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Gerede’de meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası virajı alamayan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü araç içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası araç sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.