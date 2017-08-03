banner133

banner128

banner101

03 Ağustos 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tır ve kamyon çarpıştı trafik aksadı

    D – 100 Karayolu’nun Bolu Dağı mevkiinde, meydana gelen kazada tıra çarpan kamyon sürücü yaralandı. Kaza yüzünden ulaşım aksadı.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:30
    Bu haber 122 kez okundu
    Tır ve kamyon çarpıştı trafik aksadı

    Haber: Semih Baykal

    Olay akşam saatlerinde D – 100 Karayolu Bolu Dağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambalaj malzemesi taşıyan Servet Kıncal idaresindeki 41 YM 427 plaklı kamyon frenin boşalması sonucu, Bakacak mevkiinde önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

    Kazada yaralanan kamyon sürücü Kıncal olay yerine çağrılan 110 İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan çıkartıldı. Kaza sonucu yaralanan Kıncal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza yüzünden, TEM Otoyolu’nun Abant Gişeleri ve Kaynaşlı Gişeleri’ndeki çalışma dolayısı ile D – 100 Bolu Dağı’ndan akan trafikte aksamalar yaşandı. Kaza yapan araç kaldırılana kadar trafik Jandarma kontrolünde sağlanırken, kaza enkazının kalkmasının ardından ulaşım normale döndü.

    Anahtar Kelimeler: D,, 100, Karayolu’nun, Bolu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DOĞA’NIN DÜZENİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ (V)
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK MUCİZELER YARATIR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bolu’ya yine 3
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Çifte Ceza
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124