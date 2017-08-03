Haber: Semih Baykal

Olay akşam saatlerinde D – 100 Karayolu Bolu Dağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambalaj malzemesi taşıyan Servet Kıncal idaresindeki 41 YM 427 plaklı kamyon frenin boşalması sonucu, Bakacak mevkiinde önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücü Kıncal olay yerine çağrılan 110 İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan çıkartıldı. Kaza sonucu yaralanan Kıncal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yüzünden, TEM Otoyolu’nun Abant Gişeleri ve Kaynaşlı Gişeleri’ndeki çalışma dolayısı ile D – 100 Bolu Dağı’ndan akan trafikte aksamalar yaşandı. Kaza yapan araç kaldırılana kadar trafik Jandarma kontrolünde sağlanırken, kaza enkazının kalkmasının ardından ulaşım normale döndü.