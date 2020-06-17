Tır yangınına itfaiye müdahale etti

İlimiz Gerede ilçesinde otoyol üzerinde seyreden bir tırda meydana gelen yangına Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Tır yangınına itfaiye müdahale etti

Haber: N. Halid Altundal

Olay Gerede ilçesi Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyreden bir tırın lastiği bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başlayan lastiği fark eden tır şoförü aracı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahale etti. 70 FY 687 plakalı tır dorsesinin lastik kısmında meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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