Tıra arkadan çarptı

Haber: Birol Ertunç

Kaza, önceki gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Ankara-Gerede istikametine seyir halinde giden TIR’a arkadan çarpan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan savruldu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla atan araçta 2 kişi sıkıştı. Gerede İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkarmasının ardından yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.