Tıra arkadan çarptı 2 ölü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametiGerede mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Sefa Çelebi yönetimindeki 34 FR 1452 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle emniyet şeridine park etmiş olan Mustafa Kemal Palamut idaresindeki 50 AP 975 plakalı tıra hızla arkadan çarptı. Şiddetli kaza sonrası, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sefa Çelebi kazadan yaralı olarak kurtulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.Kamyonet sürücüsü Sefa Çelebi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden Hacer ve Hilal Rabia Çelebi'nin cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.