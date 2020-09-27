Tıra çarpan araç devrildi

Haber: N. Halid Altundal

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Erkul A. idaresindeki 42 YC 981 plakalı hafif ticari araç, Musluklar köyü yakınlarında önünde ilerleyen A.B'nin kullandığı 19 BA 560 plakalı tıra çarparak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.